Из Башкирии в зону СВО отправили более 10000 масксетей

Более 10 тысяч маскировочных сетей, 25 тысяч окопных свечей, порядка тысячи единиц техники для башкирских бойцов собрали добровольцы Волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова в 2024 году. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал Глава Башкортостана.

В эти праздники штаб продолжает работу. Волонтеры по всей республике плетут масксети, заливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь для защитников. Поддерживают и семьи военнослужащих: чистят снег во дворах, колют дрова, в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют с Новым годом. Радий Хабиров поблагодарил волонтеров за их помощь в таком важном деле.