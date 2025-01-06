В Башкирии продолжается монтаж систем освещения на трассе М-12

Ехать на высокой скорости будет комфортно и в ночное время суток. На трассе М-12, которая проходит по территории Башкортостана, продолжается монтаж систем освещения. Отдельные участки дороги уже подключены к электроснабжению.
Работы на 275 километрах скоростной федеральной трассы Дюртюли-Ачит ведутся в круглосуточном режиме. 140 километров этой дороги проходят по территории Башкортостана. Стройка здесь также продолжается как днём, так и ночью. Параллельно с обустройством дорожного полотна специалисты по электроснабжению монтируют системы освещения.
Движение по новой дороге ещё не запущено, но освещение частично уже включили. Это сделано для безопасности дорожного движения, ведь техника, задействованная в строительстве объекта, колесит здесь круглые сутки. Дорога Дюртюли-Ачит — это часть транспортного коридора Москва-Екатеринбург, известная как трасса М-12. К строительству башкирского участка скоростной автодороги приступили в 2022 году.
Самый сложный и уникальный объект на участке автотрассы М-12, который проходит по территории Республики Башкортостан, — мост через Белую в районе села Вострецово. Применяемые здесь технологии до этого использовались в стране всего лишь пару раз.
Технологии скользящей опалубки при устройстве опор и уравновешенное бетонирование при возведении пролётного строения позволили серьёзно сократить сроки возведения моста. Он словно парит в воздухе. Так и строили, на весу, без применения дополнительных вспомогательных конструкций.
Ввести в эксплуатацию новый мост на реке Белой планируется в 2025-м году. Это будет сделано в комплексе с дорогой Дюртюли-Ачит, и тогда скоростная автотрасса М-12 «Восток» продлится уже до Екатеринбурга.