Бойцы из Башкирии направились в зону СВО после отпуска

Из Уфы прошли первые отправки бойцов, которые возвращаются на передовую после двухнедельного отпуска. Так получилось, что он пришелся на время новогодних каникул. Военнослужащие успели провести выходные с семьей и сейчас в полной готовности возвращаются к своим боевым братьям.

Торжественное построение, напутственные слова, объятия родных. И теперь среди провожающих те, кто пока сам не в состоянии вернуться в зону спецоперации, но всей душой поддерживает сослуживцев, ставших братьями. Так получилось у бойцов из Благовещенска. Они познакомились за тысячи километров от малой родины, на донецком направлении. Теперь стали ближе родных братьев.

И таких братьев немало. Боевая семья и поможет, и поддержит, и плечо подставит. Чтобы сил хватило бороться дальше, отдохнули здесь, дома, с родными и близкими. Благодаря мерам поддержки, принятым в республике, можно было отправиться в санаторий, бойцам и их близким предоставлены разные возможности.