В Башкирии проходят рейды по соблюдению закона в области охраны животных

Башкирские инспекторы проводят рейды по соблюдению закона в области охраны животных. В Башкортостане около 80 тысяч охотников. Сейчас они могут добывать только кабана, пушных зверей, лося и косулю.
Документы, пожалуйста. Охотники признаются: эту фразу они слышат чаще, чем собственные выстрелы. Дичь зимой попадается редко, но инспекторы всё равно дежурят ежедневно. Причём в выходные и праздничные дни охотников проверяют в усиленном режиме.
Также сейчас охотятся на лося и косулю сибирскую. Но этих животных можно добывать только до 10 января. Тех, кто выходит на зверя вне сезона, единицы. Чаще инспекторы фиксируют отсутствие документов и нарушение техники безопасности.
За прошлый год из 80 тысяч охотников республики правила нарушили 212. Тем, кто не соблюдает закон, грозит административная ответственность: штраф от 500 до 4 тысяч рублей. А за повторный проступок в течение года лишают права охоты.