В Башкирии проходят рейды по соблюдению закона в области охраны животных

Башкирские инспекторы проводят рейды по соблюдению закона в области охраны животных. В Башкортостане около 80 тысяч охотников. Сейчас они могут добывать только кабана, пушных зверей, лося и косулю.

Документы, пожалуйста. Охотники признаются: эту фразу они слышат чаще, чем собственные выстрелы. Дичь зимой попадается редко, но инспекторы всё равно дежурят ежедневно. Причём в выходные и праздничные дни охотников проверяют в усиленном режиме.

Охотимся обычно по лицензии, лицензию берем на кого, на того охотимся. Сейчас пока на зайчика. Кабан. Ну, на кабана надо народу побольше, загоны, снег глубокий. Но в этом году, думаю, выйдем еще на кабана не раз. Алмаз Яреев, охотник

Также сейчас охотятся на лося и косулю сибирскую. Но этих животных можно добывать только до 10 января. Тех, кто выходит на зверя вне сезона, единицы. Чаще инспекторы фиксируют отсутствие документов и нарушение техники безопасности.

Рейды нужны, чтоб сохранить охотничьи ресурсы нашего государства. В принципе, народ законопослушный, но бывают нарушения. У нас нет задачи наказать кого-то, но тем не менее нужно соблюдать правила охоты. Это же касается собственной безопасности охотников. Флюр Тукташев, главный специалист-эксперт Министерства экологии и природопользования Республики Башкортостан