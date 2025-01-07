В Уфе наградили победителей конкурса «АгроСемья»

В Уфе наградили победителей республиканского конкурса «АгроСемья». Его впервые провел Башкирский аграрный университет совместно с Минсельхозом. Конкурсантами стали дети. В этом конкурсе приняли участие более 50 ребят со всей республики. Только половина из них прошла в очный финал.

Участники представили свои проекты – от презентаций семейных ферм до творческих работ. Одна из победительниц – Арина Балашова из Уфимского района. Уже четыре поколения семья девочки занимаются коневодством. Начало трудовой династии заложил её прадедушка. Во время Великой Отечественной войны он перевозил на лошадях артиллерийские орудия, очень ценил башкирскую породу. После войны мужчина работал конюхом в колхозе. Передал свою любовь к лошадям сыновьям и внукам. Они уже основали конный клуб «Грация» в Миловке. Мама девочки – учитель-дефектолог, занимается иппотерапией с детьми с ОВЗ. А сама Арина с малых лет ездит верхом, в будущем хочет стать ветеринаром.