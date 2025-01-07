Жительница Башкирии создает 3D-стикеры с национальным колоритом

Трехмерные наклейки с национальным колоритом. В Аургазинском районе изготавливают первые 3D-стикеры с башкирскими рисунками, фразами и городами. На выбор сотни вариаций, которые охотно приобретают жители и гости Башкортостана.
Эльмира Ибракова – кондитер. Представляла на выставках имбирное печенье с рисунками. Но недавно в её жизни появилось новое дело. Она решила помочь сохранить культуру башкирского народа и привить молодежи интерес к истокам через простые вещи.
Объемные наклейки из эпоксидной смолы давно завоевали популярность среди молодежи и не только. Это своеобразное средство коммуникации и проявление индивидуальности. Рассказать о себе одним стикером можно очень многое.
На сегодняшний день Эльмира Ибракова уже изготовила более 1500 стикеров, делает брелоки, магниты. Берет корпоративные заказы и находит новые идеи для вдохновения, чтобы продолжать свое дело и сохранять этнику башкирского народа через то, что нравится людям.