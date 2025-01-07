Жительница Башкирии создает 3D-стикеры с национальным колоритом

Трехмерные наклейки с национальным колоритом. В Аургазинском районе изготавливают первые 3D-стикеры с башкирскими рисунками, фразами и городами. На выбор сотни вариаций, которые охотно приобретают жители и гости Башкортостана.

Эльмира Ибракова – кондитер. Представляла на выставках имбирное печенье с рисунками. Но недавно в её жизни появилось новое дело. Она решила помочь сохранить культуру башкирского народа и привить молодежи интерес к истокам через простые вещи.

Объемные наклейки из эпоксидной смолы давно завоевали популярность среди молодежи и не только. Это своеобразное средство коммуникации и проявление индивидуальности. Рассказать о себе одним стикером можно очень многое.