Дизайнер из Башкирии отправился в Антарктиду, чтобы заработать на создание бренда

В Антарктиду за мечтой. Житель республики отправился в холодные края, чтобы заработать на создание собственного бренда. Артур Искужин провёл там полтора года и, вернувшись, открыл производство современной одежды с элементами этно. Через что пришлось пройти начинающему дизайнеру ради мечты?

Тогда Артур Искужин ещё не предполагал, что шитьё доведёт его до Антарктики. Началось всё в пандемию. Купил швейную машинку и начал делать маски. Дальше – больше. Перешёл к одежде. Устроился в «Агидель», где и понял, что его дорога выложена стежками. Чтобы исполнить мечту, посмотрел статистику зарплат и отправился зарабатывать в Антарктиду.

Так Артур попал в сказку. Зимнюю, снежную, холодную, затяжную. Встретил Деда Мороза. Насладился бескрайними белыми просторами и повстречал их обитателей. Пообщался с пингвинами. Увидел морских леопардов. Гордо проехал 1600 км на траке с эмблемой хоккейного клуба «Салават Юлаев». И даже начал читать рэп.

Но не всё было так красочно и легко. Холод порой был невыносимый. А самое страшное – бураны. Однажды Артур с коллегами попал в сильнейшую двухдневную метель. Это опасное явление, когда можно сбиться с пути.

В Антарктиде Артур провёл полтора года. И для него, признаётся, это было не самое лёгкое время. Но даже в самый лютый холод его грела мечта. Вернулся весной и сразу приступил к работе над собственным брендом. Закупил оборудование, разработал модели в стиле этно.