Дизайнер из Башкирии отправился в Антарктиду, чтобы заработать на создание бренда

В Антарктиду за мечтой. Житель республики отправился в холодные края, чтобы заработать на создание собственного бренда. Артур Искужин провёл там полтора года и, вернувшись, открыл производство современной одежды с элементами этно. Через что пришлось пройти начинающему дизайнеру ради мечты?
Тогда Артур Искужин ещё не предполагал, что шитьё доведёт его до Антарктики. Началось всё в пандемию. Купил швейную машинку и начал делать маски. Дальше – больше. Перешёл к одежде. Устроился в «Агидель», где и понял, что его дорога выложена стежками. Чтобы исполнить мечту, посмотрел статистику зарплат и отправился зарабатывать в Антарктиду.
Так Артур попал в сказку. Зимнюю, снежную, холодную, затяжную. Встретил Деда Мороза. Насладился бескрайними белыми просторами и повстречал их обитателей. Пообщался с пингвинами. Увидел морских леопардов. Гордо проехал 1600 км на траке с эмблемой хоккейного клуба «Салават Юлаев». И даже начал читать рэп.
Но не всё было так красочно и легко. Холод порой был невыносимый. А самое страшное – бураны. Однажды Артур с коллегами попал в сильнейшую двухдневную метель. Это опасное явление, когда можно сбиться с пути.
В Антарктиде Артур провёл полтора года. И для него, признаётся, это было не самое лёгкое время. Но даже в самый лютый холод его грела мечта. Вернулся весной и сразу приступил к работе над собственным брендом. Закупил оборудование, разработал модели в стиле этно.
Артур уже провёл первую презентацию своего бренда «Ай». Одежду представили на показе форума «Легпром». Для молодого дизайнера, чье производство работает всего полгода, это огромный шаг. Пока вещи Артур продаёт через интернет, но пообещал себе уже скоро открыть офлайн-магазин. А обещания свои он выполняет.