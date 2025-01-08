Художник из Башкирии создает уникальные картины из яшмы

В Аскинском районе организовали производство картин из яшмы по технологии флорентийской мозаики. Уникальные произведения создает местный художник-камнерез. Учит этому делу и других.

В этой мастерской учатся живописи. Только в палитре у художников не краска, а камни. Умельцы кропотливо собирают кусочек за кусочком, чтобы создать композицию, набросок которой они сделали ранее. На изготовление такой картины уходит много времени – от пары недель до полугода. Зависит от сложности рисунка и количества элементов. Флорентийская мозаика требует ювелирной работы по укладке и подгонке.

В основном используют яшму из-за её неповторимой окраски и многослойной текстуры. Чтобы понять истинный цвет камня, достаточно его смочить, и он начинает играть, искриться, мерцать, на нем появляются разводы, бегущие линии, перистые облака и целые вселенные. За яшмой едут до Баймака или Сибая. Уже в цеху горная порода проходит полный цикл обработки. Сначала на станке с алмазными сегментами ее разделяют на небольшие кусочки, затем отпиливают тонкие трехмиллиметровые пластины. Их шлифуют. Из таких блоков не только собирают картины, но и создают шкатулки.

Кроме этого, мастер занимается изготовлением деревянных изделий. Процесс их создания начинается с выбора подходящего материала. Мастер учитывает его текстуру, цвет и структуру, чтобы создать гармоничную работу. После обработки начинается резьба. Умелец использует специальные инструменты и оборудование, чтобы вырезать и выточить различные узоры и детали. Сейчас Рафиль Хабибуллин занят скульптурой. Фигуру медведя он готовит на отправку в Пермский край. Учит этому делу и других.