В Уфе в прошлом году собрали более 12 тонн лимонов

За прошлый год в Уфе собрали более 12 тонн лимонов. Такой урожай вырастили в столичном лимонарии. При этом уфимцы и гости города раскупили все, что говорит о популярности башкирских цитрусовых.
В феврале-марте здесь ожидают еще урожай лимонов нескольких сортов. К слову, здесь учеными-селекционерами выведены свои сорта. К примеру, Салават – самый крупный из лимонов и может достигать веса в 2 кг.
Некоторые сорта лимонов для разведения приобретают другие ботанические и частные сады. Также выращивают здесь массово и папайю, можно увидеть кофейные деревья, разные виды бананов. Всего более 500 видов тропических растений. Поэтому растет и популярность уфимского лимонария. За год его посещают порядка 50 тысяч человек.