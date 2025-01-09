В Уфе в прошлом году собрали более 12 тонн лимонов

За прошлый год в Уфе собрали более 12 тонн лимонов. Такой урожай вырастили в столичном лимонарии. При этом уфимцы и гости города раскупили все, что говорит о популярности башкирских цитрусовых.

В феврале-марте здесь ожидают еще урожай лимонов нескольких сортов. К слову, здесь учеными-селекционерами выведены свои сорта. К примеру, Салават – самый крупный из лимонов и может достигать веса в 2 кг.