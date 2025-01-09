В Башкирии сделали уникальные кадры из пещеры Грёз

Спелеоподводники из разных городов России сняли потрясающие кадры в пещере Грёз, расположенной в Бурзянском районе национального парка «Башкирия». В период новогодних праздников они исследовали труднодоступные участки этого природного объекта.

Фото №1 - В Башкирии сделали уникальные кадры из пещеры Грёз

Как отмечают в нацпарке, профессионализм и смелость этих исследователей вызывают восхищение. Они преодолевали опасные спуски и поднимались в сложных условиях, а также погружались под воду. Спелеологи открыли новые ходы, провели топографическую съемку и остались довольны результатами своей экспедиции.

Фото: нацпарк «Башкирия», Vk

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