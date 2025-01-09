В Уфу прибыло новогоднее шоу «Ёлка телеканала «Мульт»

Видеодекорации, масштабные спецэффекты, музыкально-танцевальная программа с цирковыми трюками, каждые 15 минут интерактив с залом и захватывающий сюжет. Телеканал «Мульт» и «Союзмультфильм» представили новогоднее семейное шоу в башкирской столице. Его постановку осуществил продюсер Сергей Нетиевский.

Масштабное шоу, которое год назад собрало более 250 тысяч зрителей в Москве, отправилось в тур по городам-миллионникам России еще в декабре. Спектакль успели провести в Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и Казани. Сегодня «Ёлка телеканала «Мульт» доехала до Уфы.

Уже перед представлением гостей шоу погрузили в атмосферу сказки. Тут и аквагрим, и раскраска мультяшных героев, и подарки от Деда Мороза. А вот путешествие в мультимир семьи с детьми начали вместе с почтальоном Печкиным. Зрители смогли увидеть представление с участием любимых персонажей из мультфильмов «Синий трактор», «Царевны», «Лунтик», «Простоквашино», «Ну, погоди!». Всего в постановке были задействованы более 40 артистов и 25 ростовых кукол. Герои шутили, пели, танцевали и даже исполняли цирковые акробатические номера. Спектакль длился 75 минут без антракта.