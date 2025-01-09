Туристы из Москвы посетили Башкирию в рамках рождественского тура

Туристы из Москвы восхитились Башкирией. Республику участники клуба путешественников «Бархатный сезон» посетили в рамках рождественского тура.
По словам директора центра внутреннего туризма «Башгид» Екатерины Кирилловой, это уже третья поездка для жителей столицы России. Прошлым летом гостей ждала программа «Императорская Башкирия» по следам Александра I, разработанная к 200-летию визита царя в Уфимскую губернию.
Москвичка Мария Соболева рассказала, что Башкирия покорила ее природой и человеческой теплотой.
Другая участница клуба Елена Зыкова побывала в республике уже дважды, впечатлившись насыщенной культурной программой.
Туристка Ирина Груздева назвала Башкирию республикой «непрерывного удивления».
Фото: «Башгид».