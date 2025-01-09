Туристы из Москвы посетили Башкирию в рамках рождественского тура

Туристы из Москвы восхитились Башкирией. Республику участники клуба путешественников «Бархатный сезон» посетили в рамках рождественского тура.

Фото №1 - Туристы из Москвы посетили Башкирию в рамках рождественского тура

По словам директора центра внутреннего туризма «Башгид» Екатерины Кирилловой, это уже третья поездка для жителей столицы России. Прошлым летом гостей ждала программа «Императорская Башкирия» по следам Александра I, разработанная к 200-летию визита царя в Уфимскую губернию.

Данная программа так понравилась туристам, что многие из них приехали во второй раз — в зимнюю группу вошли 23 человека. Им продемонстрировали Стерлитамак и фестиваль авторских музеев «Патрики-маркет», Торатау с юртой Кыш Бабая, Павловку с Красным ключом и «Святыми кустиками», достопримечательности Бирска и Уфы — лимонарий, Золото сарматов, театр оперы и балета, музеи Шаляпина и Рудольфа Нуреева… Московский клуб путешествует по всему миру, однако от Башкирии они просто в восторге и ставят наш регион наравне с Эмиратами, Оманом и Шри-Ланкой.

Екатерина Кириллова

Москвичка Мария Соболева рассказала, что Башкирия покорила ее природой и человеческой теплотой.

Башкирия такая разная и прекрасная! Признаюсь честно, мои познания о республике сводились к какому-то стандартному минимуму из школьных уроков истории и географии. И, прилетев в Уфу, сразу промелькнула мысль: наверное, тут все, как везде: неплохие скверики, супермаркеты и аптеки, бордюры, молодежь с бумажными стаканчиками кофе как тренд сегодняшнего дня… Однако вскоре я поняла, что попали мы в удивительную красоту — и природную, и человеческую. Мы оказались в крепких объятиях людей, искренне влюбленных в свою Родину. Знакомство со стрельцами, с семейным ансамблем Кулагиных — победителями шоу Всероссийского проекта «Поем на кухне всей страной». Угощали нас настоящими бирскими пельменями на обед. Мы попробовали три вида наливок от бирских винокуров, мастеров своего дела. А когда зазвучали песни под гармонь, то душа пела. Просто заслушались нашего гида в Бирске Константина — абсолютно заслуженно он стал победителем в номинации «Лучший гид-универсал за богатое жанровое разнообразие в проведении экскурсионных программ. Иногда казалось, что нереальная красота вокруг нас — это декорации к хорошему художественному фильму. Гид Айгуль подсказала, что эпизоды «Вечного Зова» снимались в Башкирии. Ах, вот ты какая, завуалированная Сибирь! Здесь мы узнали, как работает настоящий пармастер. Катерина, спасибо за настоящую баньку с чаном, вениками из пихты и дуба. За ароматный травяной чай и настоящий башкирский мед! В республике мы отметили два дня рождения наших родных путешественниц — 150 лет на двоих! Попробовали блюда национальной кухни, кто-то пострелял из башкирского лука. За несколько дней мы стали родными.

Мария Соболева

Другая участница клуба Елена Зыкова побывала в республике уже дважды, впечатлившись насыщенной культурной программой.

Второй раз побывала в Башкирии и заново влюбилась в нее. Республика — удивительна, восхитил Бирск и его жители. Благодарю нашего чудесного экскурсовода Айгуль и профессионального водителя Владимира. Какие у вас замечательные люди, любящие свой край. Мы и пели и танцевали, окунувшись в зимнюю красоту тихого купеческого городка. Жаль, что по программе мы провели там всего 5 часов, обязательно надо будет вернуться! А какие прекрасные Свято-Троицкий собор и исторический музей со стрельцами! В Уфе великолепные музей Шаляпина, театр оперы и балета, всего не перечесть — Торатау, Кыш-Бабай, замечательные девочки, проводившие мастер-классы… Всем большое спасибо за такое замечательное Рождество!

Елена Зыкова

Туристка Ирина Груздева назвала Башкирию республикой «непрерывного удивления».

Впервые я приехала в Башкирию в сентябре 2024 года, с началом любимого «бархатного сезона». Это красота. Неслучайно наш тур назывался «Заповедные дали Башкирии». А второе впечатление — это непрерывное удивление. Понимаю, что мы почти ничего не знали о Башкирии, а сейчас я ни одну новость о республике не пропускаю. В душе моей Башкирия навсегда. Где ещё мы можем увидеть и георазрез Усолка, и пещеру Шульган-Таш, и геопарк Торатау. В Башкирии я впервые прокатилась на лошади. А село Воскресенское с картинной галереей? А Уфа, в сентябре украшенная гортензиями, такая благородная, красивая, с широкими проспектами, чистая. Купеческий Стерлитамак тоже покорил. Естественно, после первой поездки мне захотелось снова сюда вернуться, поэтому Рождество я тоже отметила в Башкирии. Я опять покорена увиденным — Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые Кустики», уютный, душевный Бирск, новый музей Шаляпина, лимонарий, выставка «Золото сарматов», рождественский концерт в театре оперы и балета. Это настолько приятно и удивляет, оставаясь навсегда в нашем сердце. Башкирия, я всегда рада встрече с тобой и с твоими людьми. Доброжелательность невероятная. Спасибо вам! Я сюда обязательно вернусь!

Ирина Груздева

Фото: «Башгид».

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти