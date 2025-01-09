Туристы из Москвы посетили Башкирию в рамках рождественского тура

Башкирия такая разная и прекрасная! Признаюсь честно, мои познания о республике сводились к какому-то стандартному минимуму из школьных уроков истории и географии. И, прилетев в Уфу, сразу промелькнула мысль: наверное, тут все, как везде: неплохие скверики, супермаркеты и аптеки, бордюры, молодежь с бумажными стаканчиками кофе как тренд сегодняшнего дня… Однако вскоре я поняла, что попали мы в удивительную красоту — и природную, и человеческую. Мы оказались в крепких объятиях людей, искренне влюбленных в свою Родину. Знакомство со стрельцами, с семейным ансамблем Кулагиных — победителями шоу Всероссийского проекта «Поем на кухне всей страной». Угощали нас настоящими бирскими пельменями на обед. Мы попробовали три вида наливок от бирских винокуров, мастеров своего дела. А когда зазвучали песни под гармонь, то душа пела. Просто заслушались нашего гида в Бирске Константина — абсолютно заслуженно он стал победителем в номинации «Лучший гид-универсал за богатое жанровое разнообразие в проведении экскурсионных программ. Иногда казалось, что нереальная красота вокруг нас — это декорации к хорошему художественному фильму. Гид Айгуль подсказала, что эпизоды «Вечного Зова» снимались в Башкирии. Ах, вот ты какая, завуалированная Сибирь! Здесь мы узнали, как работает настоящий пармастер. Катерина, спасибо за настоящую баньку с чаном, вениками из пихты и дуба. За ароматный травяной чай и настоящий башкирский мед! В республике мы отметили два дня рождения наших родных путешественниц — 150 лет на двоих! Попробовали блюда национальной кухни, кто-то пострелял из башкирского лука. За несколько дней мы стали родными.

Мария Соболева