В Уфе за ночь вывезли 17,7 тысяч кубометров снега

В Уфе к утру 9 января было вывезено 17,72 тысячи кубометров снега. Для обработки улиц и тротуаров от гололёда было использовано 390 тонн реагентов.

По информации администрации города, в настоящий момент на уборке городских улиц работает 265 сотрудников и 204 единицы коммунальной техники. Службы ЖКХ обрабатывают внутриквартальные и внутридворовые проезды. В придомовых территориях участвуют ещё 83 единицы техники и 408 дворников, а также 190 работников управляющих и обслуживающих компаний.

Для подачи заявки на уборку снега можно воспользоваться интерактивной картой «Уфа снежная». Также функционирует Ситуационный центр на базе ЕДДС Уфы, куда можно звонить по вопросам уборки, отопления и другим вопросам в сфере ЖКХ по номеру +7 (347) 277-09-11.