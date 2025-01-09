В Башкирии ветераны силовых структур сняли фильм о наркозакладчиках

Работа на длительный срок. Ветераны силовых структур сняли социальный короткометражный фильм о наркозакладчиках, основанный на реальных событиях. В картине показан весь путь курьера – от его вербовки до привлечения к ответственности. О том, как легко можно потерять контроль над своей жизнью и как важно помнить о последствиях, – в нашем сюжете.

Желание красивой жизни и лёгких денег – главный мотив, который толкает людей на преступление. Вот и герой короткометражного фильма не смог устоять. Только того, что обещали, он не получил. И это едва ли не типичная схема, как говорят создатели фильма. Вступив на скользкую дорожку, наркокурьеры, или в простонародье закладчики, попадают на крючок своих теневых работодателей.

Автор социальной короткометражной драмы – Азамат Габдрафиков, в прошлом ветеран спецслужб. И он как никто другой знает об опасности поднимаемой в фильме проблемы.

Фильм снят на голом энтузиазме, рассказывает автор. Декорациями послужили улицы города Салавата и поселка Зирган. Содействие съемочной группе при выборе специфических локаций оказывали и правоохранительные органы. Как рассказали в МВД, в 2024 году выявлено более 4 тысяч наркопреступлений, в том числе особо тяжких.