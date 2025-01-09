Жители Башкирии по ППМИ подали заявку на сельскую технику

В Белебеевском районе жители Семёнкинского сельсовета подали заявку на тракторный прицеп и роторную косилку по программе поддержки местных инициатив. В них нуждаются люди, чтобы облегчить работы в населенном пункте в сфере благоустройства. А именно скашивание травы летом, очистки территорий от мусора и его вывоза.