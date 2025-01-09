В Башкирии прошла смена новогоднего семейного медиа-лагеря

Среди спикеров были выпускники объединения «Школы юного корреспондента», который функционирует в Центре с 2017 года. Они рассказали об основах режиссуры, объяснили, как должны работать видеографы и фотографы. Идея проведения семейного лагеря возникла после того, как родители отметили, что в их детстве не было таких направлений.