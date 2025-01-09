В Башкирии увеличили размер выплаты контрактникам

В Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России от республики, увеличились. Теперь они получат разово 2 млн рублей, а после ежемесячно минимум 210 тыс. рублей в качестве зарплаты. Таким образом, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей. Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник».

Центр «Защитник» заработал в республике с октября прошлого года на базе санатория «Черемушки». Его уникальность в том, что здесь все организовано в режиме единого окна. Для желающих заключить контракт с Минобороны на одной площадке объединили всех специалистов.

Будущие участники спецоперации здесь могут пройти медосмотр, встретиться с командирами, оформить банковскую карту и выплаты при поступлении на службу. В центре для рекрутов есть комнаты для проживания, они обеспечены трехразовым питанием. Безусловно, всё бесплатно.

В конце декабря по указу главы республики выросла сумма единовременной выплаты для контрактников. Отныне она составляет 2 млн рублей, а для уфимцев с выплатой от администрации города еще на 300 тыс. больше.