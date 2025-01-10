В Башкирии на дорогах сняли все ограничения для транспорта

На дорогах Башкортостана сняли все ограничения движения для транспорта. С 9 по 10 января 17 раз вводились ограничения на 12 участках автомобильных дорог. В связи с неблагоприятными погодными условиями, установившимися на территории региона, сотрудниками МЧС и спасателями Госкомитета республики по ЧС были развернуты пункты обогрева и организовано дежурство на участках дорог с наиболее сложной обстановкой.
Ночью спасатели оказали помощь пяти людям на трассах М-5, М-7 и автодороге Уфа – Инзер – Белорецк, которые съехали в кювет, попали в ДТП и начали замерзать. Сегодня сложные погодные условия сохранятся. Ожидается выпадение мокрого снега, гололед, усиление ветра до 20 м/с. Жителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок.