В Башкирии на дорогах сняли все ограничения для транспорта

На дорогах Башкортостана сняли все ограничения движения для транспорта. С 9 по 10 января 17 раз вводились ограничения на 12 участках автомобильных дорог. В связи с неблагоприятными погодными условиями, установившимися на территории региона, сотрудниками МЧС и спасателями Госкомитета республики по ЧС были развернуты пункты обогрева и организовано дежурство на участках дорог с наиболее сложной обстановкой.