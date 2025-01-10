В Иглинском районе завершила работу резиденция Деда Мороза

Сказочный волшебник со Снегурочкой принимали гостей с 16 декабря. За это время там побывало порядка пяти тысяч детей и взрослых.

Последними гостями стала семья Кошевец. По завершении визита Деда Мороза и Снегурочку пригласили на новогодний праздник, который состоялся на территории зимнего ледового городка.

Гости собрались вокруг новогодней ёлки, чтобы спеть любимую песню, потанцевать и поиграть в игры. Организаторы от имени иглинцев выразили благодарность зимним гостям за то, что на протяжении всех новогодних каникул они принимали гостей в своей резиденции.

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