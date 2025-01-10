В Уфе наградили победителей олимпиады по башкирскому языку

В Уфе наградили призеров и победителей заключительного этапа межрегиональной олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе. В этом году отборочные этапы прошли порядка двух тысяч детей из Башкортостана, Татарстана, Челябинской, Оренбургской и Самарской областей. Лучших из них пригласили в столицу республики — это более трехсот учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций.