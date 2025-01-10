Радий Хабиров исполнил мечту мальчика из Стерлитамака

В Уфе исполнили желания 5-летнего малыша. Матвей Галиуллин очень хотел побывать в кабине машиниста поезда. Именно его мечта оказалась в числе тех, что снял с «Ёлки желаний» глава республики Радий Хабиров. Юный стерлитамаковец очень любит поезда, и железнодорожникам пришлось постараться, чтобы ответить на все его вопросы.

Для Матвея эта история и вправду стала чудом. Вместе с мамой он часто ездит из Стерлитамака в Уфу и Москву на реабилитацию. Так полюбил поезда. И перед Новым годом вместе с родителями и бабушкой нарисовал свой любимый транспорт.

Птички его мечту передали. И она оказалась на «Ёлке желаний». Шар с ним снял глава республики. Об этом семья узнала сначала по радио. Радовались все: Матвей за себя, родители и бабушка за Матвея.

Это хоть и не поезд дальнего следования, а электричка, но Матвея всё же решили снабдить багажом. Да ещё и таким вкусным. Сладкий подарок вручили представители Башкортостанской пригородной пассажирской компании. После этого уже можно залетать в поезд. Матвей уже рассматривает вариант будущего трудоустройства машинистом поезда. Хотя талантов у малыша много. Возможно, это будущий артист.

И вот момент, ради которого Матвей и приехал. Настоящая кабина машиниста с экранами, кнопочками, рычагами. Под присмотром профессионалов можно всё потрогать и посмотреть. А машинисту пришлось совсем нелегко.