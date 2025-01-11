В Уфе могут отменить купание на Крещение

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Уфа готовится к проведению соответствующих мероприятий.
В целях подготовки к крещенским купаниям было проведено выездное совещание у одного из традиционных мест для купания – на реке Белой в районе ФОН «Юность».
Специалисты обследовали береговую зону. Лёд визуально под водой. Это делает невозможным организацию безопасной для купания купели. Если в ближайшее время не установится температура наружного воздуха ниже 20 градусов, то желающим окунуться в этот день в прорубь нужно будет подобрать для себя альтернативные места для купания.