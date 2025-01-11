В Уфе прошёл благотворительный концерт «Мы свою родину не предаём»

В Уфе прошёл благотворительный концерт в поддержку СВО «Мы свою родину не предаём». На него пригласили бойцов спецоперации, которые находятся в отпуске, и ветеранов боевых действий. В программе были песни о бойцах, которые стоят на защите родины.

Зрителей поприветствовал заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов. Он исполнил песню «Возвращайтесь живыми» и посвятил её бойцам, которые находятся на передовой. Организатором благотворительного концерта стал заслуженный артист Башкортостана Рамиль Бадамшин.

Борьба за победу идёт не только на линии фронта, но и в тылу. Волонтеры собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сетки, браслеты. В фойе был организован музей боевой славы и Минигали Шаймуратова.