В Башкирии более 130 храмов провели рождественские богослужения

На неделе православные отметили один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. Богослужения в Башкортостане прошли более чем в 130 храмах. Основные торжества в столице развернулись в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. И по традиции телеканал БСТ провел прямую трансляцию богослужения из уфимского собора.

Прямая трансляция из храма ведется больше шести лет. И подготовка к ней начинается задолго до начала богослужения. Камеры расставляют так, чтобы передать всю атмосферу торжества. Уже много лет таинство рождения Христа через объектив передает наш коллега Урал Гатауллин. И для него, как признаётся, это всегда особенный процесс.

Накануне праздника верующие отметили Рождественский Сочельник. Это день особенно строгого поста. Разрешается принимать в пищу только сочиво – размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса. К каше можно добавить мед, орехи и изюм. Подготовиться к празднику важно и духовно.

Праздничная ночь, хоть и бессонная, но одна из благостных для верующих. Атмосфера создается еще на улице, перед храмом. Рождественский вертеп символизирует пещеру, в которой, согласно Священному Писанию, родился Иисус Христос.

В первой части божественной литургии готовят хлеб и вино – для того чтобы впоследствии Господь их посвятил в тело и кровь Христа. Верующие заполняют для праздничных молитв места внутри собора и ожидают рождения спасителя снаружи.

Среди пришедших в храм не только православные. Много представителей других религий, в частности мусульман. И это неудивительно. Башкортостан – многонациональный регион, где смешанные браки не редкость, поэтому и рождественский праздник уже стал общим.

В храме тысячи верующих, они молятся и просят здоровья и благополучия. Прихожане верят, что все загаданное сбудется. Главное – обращаться от всего сердца.

Чтобы понять важность праздника, необязательно быть взрослым – в святую ночь у храмов и дети. Они тоже знают: верить в добро нужно несмотря ни на что.