Снятому в Башкирии сериалу «Сируси» исполнилось 10 лет

Фильм в детективном жанре сняли в 2014 году. Съемки проходили в Ишимбайском районе, в Стерлитамаке и Уфе. Кинолента состоит из 11 серий. Она связана с именем мифического героя Сируси, который охотился на злых духов.

По сюжету пропал житель небольшой башкирской деревни. Расследовать это таинственное событие приезжают два следователя из города. События настолько запутались, что герои стали обвинять друг друга. Расиль Сынбулатов, сыгравший роль следователя, рассказывает, что для того, чтобы сниматься в этом фильме, ему пришлось похудеть на 12 кг.