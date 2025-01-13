Жители Башкирии смогут наблюдать сближение Марса с Землей

Жители Башкирии смогут наблюдать Марс в максимально близком расположении к Земле. В этот момент планета станет особенно яркой и заметной. Луна, которая пройдет рядом с Марсом 13 и 14 января, поможет в его поисках, чтобы не перепутать с другими яркими звездами и планетами.

Как сообщает Уфимский городской планетарий, вечером 13 января Марс будет располагаться под Луной и будет выглядеть как яркая желтая звезда.

Наименьшее расстояния между Марсом и Луной будет 14 января в 08:48 по уфимскому времени, когда они будут находиться всего в 13,2 угловых минут друг от друга. Для сравнения, угловой диаметр полной Луны составляет 30 минут, что позволит увидеть их вместе через телескоп или бинокль.

Оба небесных тела зайдут за горизонт на северо-западе 14 января: Марс в 10:30, Луна на 15 минут раньше.