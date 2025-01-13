Учителю из Уфы необходима помощь в борьбе с раком

В Уфе учитель начальных классов нуждается в помощи. Летом 2023 года Эльмире Батыровой поставили неутешительный диагноз – четвертая стадия рака молочной железы. Уже тогда метастазы разошлись по всему организму и вторглись в соседние органы. Буквально на днях у женщины появился шанс притормозить распространение опухоли и получить качественное лечение, но 10 миллионов рублей – сумма, которую семье не удалось собрать ни самим, ни при помощи родственников и друзей. Последняя надежда – помощь неравнодушных жителей республики.

Она, как обычно, проверяет домашние задания учеников и готовится к следующему уроку. На счету Эльмиры Батыровой сотни школьников, которых она взрастила, и тысячи часов уроков позади. Но о дальнейшем будущем сейчас говорить не решается. Женщина впервые признается в недуге – раке последней стадии.

О страшном диагнозе стало известно больше полутора лет назад. Рак молочной железы с метастазами в легких, лимфоузлах и костях. Маленькая шишка переросла в опухоль и теперь задевает жизненно важные органы. Эльмира долго не делилась переживаниями с родными, но самочувствие становилось все хуже.

Сдача множества анализов и консультации в Москве. Сейчас женщина проходит таргетную терапию, не один раз врачи меняли тактику лечения, но результаты не обнадеживают. Дочь настояла на том, чтобы рассказать родственникам и открыть сбор.

О том, что болезнь прогрессирует, не подозревали ни дети, ни сама Эльмира. Специалисты говорят, что рак зачастую развивается скрыто. Поэтому необходимо проходить диспансеризацию как минимум раз в год.

Параллельно у Эльмиры Батыровой появилась возможность обратиться к зарубежным специалистам. Но это будет стоить 10 миллионов рублей – сумма для семьи неподъемная. Пока удалось собрать только два миллиона. Каждый может протянуть руку помощи, когда есть хотя бы небольшой шанс.