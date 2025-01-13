В Башкирии в Гафурийском районе реализовали 88 проектов ППМИ

88 проектов реализовали в Гафурийском районе в рамках Программы поддержки местных инициатив. Жители муниципалитета каждый год подают заявки и принимают активное участие в проекте.

За 9 лет на выделенные средства приобретено 23 трактора, 9 пожарных машин, две автоцистерны для них, смонтировано 4 детские площадки, отремонтированы водопроводы и установлены обелиски воинам Великой Отечественной войны.

Но на этом один из самых активных районов не останавливается. На этот раз в программе участвуют жители села Зириково и планируют благоустроить сельское кладбище.