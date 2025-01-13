Стало известно, когда в Башкирии запустят самую большую ферму в ПФО

Самая большая ферма Приволжья начнет работу уже этой весной. Строительство идет в Стерлитамакском районе. На одной площадке разместятся несколько тысяч коров, дающих ежесуточно 140 тонн молока. При этом здесь будут заниматься и выращиванием молодняка для продажи в другие хозяйства.

Требования сравнимы с посещением операционной. Именно так сотрудники фермы будут начинать рабочий день и заканчивать его. Правила гигиены — это еще и барьер чистоты. Во всех смыслах.

Здание гостиницы включает в себя несколько десятков номеров, где смогут жить целые семьи работников. Комфорт сотрудников — один из приоритетов. В гостинице также будет работать столовая. Но главные на ферме, конечно, буренки.

Под одной крышей разместятся сразу 3,5 тысячи дойных коров. Именно столько вместит главный коровник. Здесь будет климат-контроль, а приток воздуха внутрь обеспечат несколько десятков массивных вентиляторов.

В доильном зале уже смонтирована карусель. Одновременно на ней будут доиться 90 коров. Инвестпроект большой фермы рассчитан более чем на 6 млрд рублей. Это долгосрочная перспектива. Весной 2025 года ферма начнет работу.

В целом же на ферме поголовье с учетом молодняка и нетелей составит до 10 тысяч голов. По республике за 2024-й год произведено свыше 1,5 млн тонн молока. Производство товарного молока выросло почти на 3%. Отрасль будет и дальше развиваться.