Радий Хабиров поздравил подопечных Уфимского хосписа со старым Новым годом

Глава Башкортостана поздравил подопечных Уфимского хосписа со старым Новым годом. Посещение учреждения в праздничный день стало доброй традицией. Для взрослых и детей, получающих сейчас лечение в хосписе, организовали чаепитие, вручили подарки, а для создания новогодней атмосферы пригласили артистов и Деда Мороза.

Даже если Новый год с приставкой «старый», Деда Мороза этот факт не отменяет. Для подопечных хосписа праздники – возможность отвлечься и развеяться, на время забыв о болезни. Маленькая Таня, которая борется с тяжелой формой ДЦП, не в первый раз получает помощь в стенах учреждения. Каждый раз ее сопровождает бабушка.

В честь праздника для подопечных угощения, концерт и обязательно каждому подарок. Игрушки – детям и теплый плед – взрослым. 90-летней Забар Афризановой удалось пообщаться с главой республики. Она сказала спасибо за поддержку, в которой нуждаются не только маленькие пациенты, но и большие.

Глава республики после общего поздравления отдельно пообщался с подопечными хосписа. Сыграл в шашки с мужчинами и вручил подарки, которые маленькому Аязу передал Дед Мороз. Пообщался руководитель региона и с супругой участника спецоперации. Пока он несет службу, его близкие находятся в хосписе. И пребывание здесь – большое подспорье для женщины в уходе за малышом. К слову, многие подопечные хосписа отпраздновали в стенах и 31 декабря, вступив в новый год в безопасности и теплой компании.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил подопечных Уфимского хосписа со старым Новым годом

За прошлый год в хосписе получили помощь почти 1000 человек, в том числе 126 детей. Работа будет продолжена и в этом году. При этом она в том числе направлена на развитие в целом паллиативной помощи в регионе. В учреждении готовы помогать коллегам, работающим в этой отрасли, и делиться опытом работы с пациентами, имеющими тяжелый диагноз.

Желающие помочь подопечным хосписа могут это сделать. Средства для ухода никогда не будут лишними, как и все, что поднимает настроение проживающим здесь.

Это, конечно, средства ухода, которые нужные каждому нашему подопечному: специальные салфетки с серебром, противопролежневые салфетки, специальные пенки, крема. Это вещи, которые могут порадовать: игрушки без резких звуков, приятные на ощупь. Это все должно быть хорошего качества.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис»

Также вся информация, нужная для благотворителей, есть на сайте Уфимского хосписа. Любая посильная помощь, даже небольшая, станет большим вкладом в общее доброе дело.

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