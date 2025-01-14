Радий Хабиров поздравил подопечных Уфимского хосписа со старым Новым годом

Глава Башкортостана поздравил подопечных Уфимского хосписа со старым Новым годом. Посещение учреждения в праздничный день стало доброй традицией. Для взрослых и детей, получающих сейчас лечение в хосписе, организовали чаепитие, вручили подарки, а для создания новогодней атмосферы пригласили артистов и Деда Мороза.

Даже если Новый год с приставкой «старый», Деда Мороза этот факт не отменяет. Для подопечных хосписа праздники – возможность отвлечься и развеяться, на время забыв о болезни. Маленькая Таня, которая борется с тяжелой формой ДЦП, не в первый раз получает помощь в стенах учреждения. Каждый раз ее сопровождает бабушка.

В честь праздника для подопечных угощения, концерт и обязательно каждому подарок. Игрушки – детям и теплый плед – взрослым. 90-летней Забар Афризановой удалось пообщаться с главой республики. Она сказала спасибо за поддержку, в которой нуждаются не только маленькие пациенты, но и большие.

Глава республики после общего поздравления отдельно пообщался с подопечными хосписа. Сыграл в шашки с мужчинами и вручил подарки, которые маленькому Аязу передал Дед Мороз. Пообщался руководитель региона и с супругой участника спецоперации. Пока он несет службу, его близкие находятся в хосписе. И пребывание здесь – большое подспорье для женщины в уходе за малышом. К слову, многие подопечные хосписа отпраздновали в стенах и 31 декабря, вступив в новый год в безопасности и теплой компании.

За прошлый год в хосписе получили помощь почти 1000 человек, в том числе 126 детей. Работа будет продолжена и в этом году. При этом она в том числе направлена на развитие в целом паллиативной помощи в регионе. В учреждении готовы помогать коллегам, работающим в этой отрасли, и делиться опытом работы с пациентами, имеющими тяжелый диагноз.

Желающие помочь подопечным хосписа могут это сделать. Средства для ухода никогда не будут лишними, как и все, что поднимает настроение проживающим здесь.

Это, конечно, средства ухода, которые нужные каждому нашему подопечному: специальные салфетки с серебром, противопролежневые салфетки, специальные пенки, крема. Это вещи, которые могут порадовать: игрушки без резких звуков, приятные на ощупь. Это все должно быть хорошего качества. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис»