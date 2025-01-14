Жители Башкирии смогут по-новому использовать маткапитал для строительства дома

Жители Башкортостана смогут воспользоваться новыми правилами по использованию материнского капитала по ипотеке. С первого марта его можно будет полностью использовать для строительства своего частного дома.

Пока до начала возведения объекта разрешается получить только половину суммы на оплату работ. А вторую часть – лишь через полгода и при условии, что фундамент, стены и крыша уже готовы. Также с 1 января 2025-го вступили и другие изменения по маткапиталу. При подаче заявления о распоряжении денежными средствами заявителям необходимо представить документ о пригодности жилого дома для проживания.

Данный документ можно получить в межведомственной комиссии при администрациях районов и городов. Документ действует в течение одного года. Данные изменения направлены на контроль целевого использования средств материнского капитала, а именно на то, чтобы приобретаемое жилье было пригодно для проживания семей с детьми.

Анфиса Вильданова, начальник управления установления социальных выплат отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан
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