Жители Башкирии смогут по-новому использовать маткапитал для строительства дома

Жители Башкортостана смогут воспользоваться новыми правилами по использованию материнского капитала по ипотеке. С первого марта его можно будет полностью использовать для строительства своего частного дома.

Пока до начала возведения объекта разрешается получить только половину суммы на оплату работ. А вторую часть – лишь через полгода и при условии, что фундамент, стены и крыша уже готовы. Также с 1 января 2025-го вступили и другие изменения по маткапиталу. При подаче заявления о распоряжении денежными средствами заявителям необходимо представить документ о пригодности жилого дома для проживания.