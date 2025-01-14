«Символ» из Башкирии защищает Родину на СВО

Бойца СВО из Октябрьского наградили медалью Федеральной службы войск нацгвардии РФ «За проявленную доблесть» III степени.

Он присоединился в ряды участников спецоперации в 2023 году, несмотря на переживания родных, которые сначала пытались его отговорить. Однако «Символ» был решителен в своем выборе. Видя сообщения с передовой, боец задумался, почему он не может помочь своим товарищам.

Сейчас «Символ» командует одним из отделений Росгвардии, которая стоит на передовой в Харьковском направлении. Для него служба – это работа. Он не сожалеет, что сменил гражданскую жизнь на военную.

Пережив боевые действия на Кавказе, «Символ» заметил, что сейчас боевые действия отличаются от прежних. Враг стал более изобретательным, а технологии — значительно улучшились. Тем не менее, российские бойцы проявляют мужество и смекалку, что помогает им в достижении боевых задач.

Нужно было узнать позицию, откуда взлетают «птички» противника. Решили проявить хитрость. Зная, что они перехватывают наши сообщения по рации, специально передали информацию о якобы предстоящем посещении места, откуда нужно забрать продукты и боеприпасы. Сигнал они перехватили. Это стало понятно по парящим над условленным местом дронам. А мы сидели в засаде, и наши БПЛАшники высматривали, откуда взлетают они. Ложная информация сыграла в нашу пользу. Поставленной цели мы достигли. позывной «Символ»

На передовой бойцам часто не хватает окопных свечей, которые помогают согреться в суровых условиях. Также «Символ» отмечает, что его товарищи имеют множество навыков и не теряют времени зря – одни чинят сбитые дроны противника, другие готовят вкусные домашние блюда.

Боец ценит свою команду, сравнивая их с семьей, где каждый поддерживает друг друга. Он отмечает, что полученные от родных посылки и гуманитарная помощь имеют огромное значение для морального духа военнослужащих.

Хотя они нечасто общаются с местными жителями, «Символ» рассказывает, как зимой они помогали стаскивать упавшие деревья и восстанавливать линии электропередач после сильного снегопада.

Во второй раз он встретил Новый год с семьей. В момент, когда пробили куранты, боец загадал одно желание – чтобы спецоперация закончилась, и его сослуживцы вернулись домой живыми.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).