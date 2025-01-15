Жители Башкирии помогают семье погорельцев построить новый дом

В новом году в новый дом. Строительство жилья для погорельцев из Гафурийского района идет полным ходом. Минувшей осенью в селе Зириково произошел пожар, из-за которого семья оказалась на улице. Поддержку семье в трудную минуту оказали односельчане и жители республики.

67 квадратных метров новой жилплощади уже радуют глаз. Стены и крыша готовы, хотя еще недавно строительство нового дома казалось неподъёмной ношей. Впереди еще много работы, но начало положено. На строительство дома благодаря неравнодушным жителям республики было собрано более 1 млн рублей. Такой же суммой помог старший сын.