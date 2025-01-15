В Башкирии на расчистку дорог направлено 1000 единиц техники

Так, на расчистку трасс и дорог направлено 1041 единица спецтехники. В частности, на федеральных дорогах было задействовано 245 единиц техники, на региональных – 542, в Уфе – 254. Работа по ликвидации снега ведётся в круглосуточном режиме.