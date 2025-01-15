Владимир Путин объявил о единовременной выплате ветеранам 80 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны 80 тысяч рублей. Об этом Президент России сообщил на заседании организационного комитета «Победа» 15 января.
Помимо ветеранов, выплаты также получат трудовые участники тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей, а также те, кто в годы ВОВ работал на объектах ПВО, морских и авиационных базах и строительстве оборонных сооружений. Для этих категорий сумма выплат составит 55 тысяч рублей.
Кроме того, Президент поддержал предложение Минобороны России о присвоении звания почетного гражданина всем участникам войны на уровне региона, города или муниципалитета.