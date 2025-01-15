Владимир Путин объявил о единовременной выплате ветеранам 80 тысяч рублей

Помимо ветеранов, выплаты также получат трудовые участники тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей, а также те, кто в годы ВОВ работал на объектах ПВО, морских и авиационных базах и строительстве оборонных сооружений. Для этих категорий сумма выплат составит 55 тысяч рублей.