Владимир Путин объявил о единовременной выплате ветеранам 80 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны 80 тысяч рублей. Об этом Президент России сообщил на заседании организационного комитета «Победа» 15 января.

Фото №1 - Владимир Путин объявил о единовременной выплате ветеранам 80 тысяч рублей

Помимо ветеранов, выплаты также получат трудовые участники тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей, а также те, кто в годы ВОВ работал на объектах ПВО, морских и авиационных базах и строительстве оборонных сооружений. Для этих категорий сумма выплат составит 55 тысяч рублей.

Кроме того, Президент поддержал предложение Минобороны России о присвоении звания почетного гражданина всем участникам войны на уровне региона, города или муниципалитета.

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