Радий Хабиров поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Глава Башкортостана поздравил работников прокуратуры с 303-й годовщиной образования надзорного ведомства. По итогам 2024-го сотрудники службы пресекли свыше 90 тысяч нарушений в самых разных сферах в республике: в здравоохранении, ЖКХ, образовании, экологии. Около тысячи детей-сирот в регионе получили жильё.

Добились погашения задолженности по зарплате жителям региона на сумму полмиллиарда рублей. Восстановили права двух тысяч детей-инвалидов, которые остро нуждались в лекарствах и получении медицинской помощи. Огромное внимание уделяется и защите участников специальной военной операции и членов их семей.

Их поддержка сейчас — главная задача и обязанность. Важно, что в период проведения СВО органы прокуратуры обеспечивают строгий контроль за соблюдением законодательства в оборонно-промышленном комплексе. Важна координирующая роль прокуратуры в стабилизации криминогенной обстановки в республике. На треть сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров и прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин вручили ветеранам службы и действующим сотрудникам государственные награды. Торжественное собрание завершилось праздничным концертом, на котором работники надзорного ведомства сами исполняли песни — как сольно, так и в составе коллективов.