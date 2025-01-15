В Уфе проходит Международный конкурс мёда «ApiGlobal-2025»

На базе Башкирского государственного аграрного университета комиссия, состоящая из российских экспертов, даст оценку более 260 образцам сладкого лакомства. Конкурс приурочен к Международному конгрессу пчеловодов, который пройдёт на следующей неделе.

В дегустации сладкого лакомства не всё так просто. Тем более, когда этим занимаются профессионалы — медовые сомелье. Товар штучный и не так часто встречающийся. В Уфу же приехали лучшие со всей страны. Оценивают внешний вид, вкус, запах и аромат. И да, два последних критерия — это не одно и то же.

В помещении не должно быть посторонних запахов. Вход любителям парфюма запрещён. За три дня экспертам нужно оценить более 260 образцов мёда. Из более чем 40 регионов России и других стран. Экземпляры прислали даже китайские пчеловоды.