«Должен служить, как обычный человек»: уроженец Египта подписал контракт с Минобороны России

Уроженец Египта встал на защиту России. Военнослужащий живёт в Уфе. Встретив свою судьбу, решил остаться в республике. На СВО ушёл добровольцем в 2023 году. На передовой боец взял позывной «Египет». В страну приехал для учебы.
С этих строк началась история любви бойца с позывным «Египет» и Динары. Всё произошло тогда, когда солдат решил приехать в Башкортостан на учебу.
Динара Ильясова занимается йог-вокалом. Боец «Египет» приходил к ней на занятия. После совместного выступления на музыкальном вечере мужчина решил, что хочет связать свою жизнь с этой девушкой. Так родилась новая семья.
В Башкортостан египтянин приехал, чтобы получить образование. Поступил в Башгоспедуниверситет. В 2023 году боец стал гражданином России и отправился защищать страну в зону специальной военной операции.
Служил рядовым в штурмовой бригаде. В начале прошлого года «Египет» получил ранение в ногу. Попал в госпиталь. Сейчас боец с позывным «Египет» находится дома в Башкортостане вместе с супругой. Теперь молодая семья мечтает о пополнении.