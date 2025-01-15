«Должен служить, как обычный человек»: уроженец Египта подписал контракт с Минобороны России

Уроженец Египта встал на защиту России. Военнослужащий живёт в Уфе. Встретив свою судьбу, решил остаться в республике. На СВО ушёл добровольцем в 2023 году. На передовой боец взял позывной «Египет». В страну приехал для учебы.

С этих строк началась история любви бойца с позывным «Египет» и Динары. Всё произошло тогда, когда солдат решил приехать в Башкортостан на учебу.

Динара Ильясова занимается йог-вокалом. Боец «Египет» приходил к ней на занятия. После совместного выступления на музыкальном вечере мужчина решил, что хочет связать свою жизнь с этой девушкой. Так родилась новая семья.

В Башкортостан египтянин приехал, чтобы получить образование. Поступил в Башгоспедуниверситет. В 2023 году боец стал гражданином России и отправился защищать страну в зону специальной военной операции.

У меня внутренне такое, что я человек, который хочет стать семейным. Должен служить, как обычный человек, так и получилось, что я оказался там, на СВО. позывной «Египет»