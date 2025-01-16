В Башкирии ужесточат требования к содержанию домашних питомцев

Требования к содержанию домашних питомцев в Башкортостане ужесточат. К примеру, отныне в жилых помещениях на каждые 18 квадратных метров не может быть более одной крупной или средней собаки либо не больше двух мелких четверолапых.

Если речь идет о содержании животных на земельных участках, то на каждые 200 квадратных метров участка должно быть не более одной большой собаки либо трех мелких. Постановление правительства разработано в целях защиты питомцев от жестокого обращения, а также предотвращения вреда здоровью и жизни жителей региона.