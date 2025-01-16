Стало известно, как в Башкирии пройдут крещенские купания в 2025 году

В Уфе определены места для иорданей, где верующие смогут провести обряд омовения. По информации пресс-службы Управления гражданской защиты города, в этом году в столице республики будут доступны шесть купелей.
- В Демском районе на озере Кустаревском, в микрорайоне «Яркий».
- В Калининском районе на реке Уфа, в деревне Князево.
- В Ленинском районе на старом русле реки Белой, в микрорайоне Затон, в зоне отдыха «Водник».
- В Октябрьском районе на реке Уфа, в микрорайоне Сипайлово, на пляже «Берег Солнца».
- В Орджоникидзевском районе на реке Белой, в районе СОК «Биатлон».
- В Советском районе на озере Солдатском, в парке имени Ивана Якутова.