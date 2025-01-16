«Несказанно рад»: депутат Госсобрания Башкирии о признании Ишимбая городом трудовой доблести

Ишимбайцы вносят достойный вклад в Победу сегодня ровно так же, как и в годы Великой Отечественной войны. Поэтому признание Ишимбая городом трудовой доблести — справедливо и заслуженно, сказал в интервью телеканалу БСТ депутат Госсобрания республики, уроженец района Александр Работяев.

Накануне Ишимбай стал городом трудовой доблести. Указ о присвоении почетного звания подписал Владимир Путин. Ишимбай стал вторым после Уфы городом трудовой доблести в Башкортостане. В последние годы Ишимбай активно развивается, написал руководитель региона.

Благоустраиваются территории, экономика движется вперед. 63 города в России носят это почетное звание, оно присваивается за значительный вклад жителей в достижение Победы, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.