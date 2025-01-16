«Литературная жизнь будет кипеть»: председатель союза писателей Башкирии о доме Поликарповых

В этом здании рождались песни и стихи, которые стали, к примеру, гимном Уфы Назара Наджми. Литературная жизнь здесь будет кипеть, будут появляться новые стихи, которые будут прославлять нашу страну.

Айгиз Баймухаметов, председатель союза писателей Республики Башкортостан