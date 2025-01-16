«Литературная жизнь будет кипеть»: председатель союза писателей Башкирии о доме Поликарповых

На финишной прямой. В Уфе завершают реконструкцию дома писателей в историческом центре Уфы. С ходом работ во время рабочей поездки по столице ознакомился Радий Хабиров. Представители подрядной организации заканчивают в здании отделочные работы: выравнивают и красят стены, занимаются шлифовкой пола, заменяют пожарную и охранную сигнализацию, устанавливают системы вентиляции.

До этого строители отреставрировали фасад особняка, заменили кровлю и укрепили фундамент строения. Обновленный объект планируют сдать к февралю.

В этом здании рождались песни и стихи, которые стали, к примеру, гимном Уфы Назара Наджми. Литературная жизнь здесь будет кипеть, будут появляться новые стихи, которые будут прославлять нашу страну.

Айгиз Баймухаметов, председатель союза писателей Республики Башкортостан
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