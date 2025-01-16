«Литературная жизнь будет кипеть»: председатель союза писателей Башкирии о доме Поликарповых

На финишной прямой. В Уфе завершают реконструкцию дома писателей в историческом центре Уфы. С ходом работ во время рабочей поездки по столице ознакомился Радий Хабиров. Представители подрядной организации заканчивают в здании отделочные работы: выравнивают и красят стены, занимаются шлифовкой пола, заменяют пожарную и охранную сигнализацию, устанавливают системы вентиляции.
До этого строители отреставрировали фасад особняка, заменили кровлю и укрепили фундамент строения. Обновленный объект планируют сдать к февралю.