В Уфе поставили балет по башкирской легенде «Семь девушек»

В октябре на сцене Башкирского театра оперы и балета состоялась премьера постановки «Семь девушек». Известный и любимый многими фольклорный сюжет лёг в основу национального балета. Съёмочная группа БСТ побывала на репетиции и узнала, как постановка живёт после премьеры.
Оркестр настраивается, артисты разминаются. На сцену они уже выйдут под музыку композитора Галины Зигановой. А вот что играет в наушниках во время разминки. Расиль Сагитов, исполнитель роли егета. Его персонаж — один из ключевых в постановке.
Чуть в стороне разминается прима балетной труппы Валерия Исаева. Её героиню и героя Расиля Сагитова связывает любовная линия. «Семь девушек» — это национальный балет. И хореография стала воплощением аутентичности народа. Получился симбиоз академического и народного башкирского танца. Потому и музыка не так проста.
На репетициях за кулисами дэв улыбается и шутит вместе с егетами. Но уже через минуту артисты входят в образ. И вот на сцене эмоциональная и экспрессивная сцена битвы. Кажется, им всё даётся легко. Но зрители не знают, что обычно за кулисами они едва успевают перевести дух. Физическая нагрузка колоссальная. Премьера балета состоялась ещё в октябре. Но постановка, как живой организм, меняется до сих пор.
«Семь девушек» — это особый образ в культуре Башкортостана. Который выражен и в фольклоре, и в изобразительном искусстве, и в танце, поставленном Файзи Гаскаровым. В постановке, кстати, он тоже присутствует. Вариантов легенды несколько. И авторы постановки взяли от каждой версии самое лучшее, создав симбиоз и представив зрителю своё видение уже в форме балета.