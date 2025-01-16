В Уфе поставили балет по башкирской легенде «Семь девушек»

В октябре на сцене Башкирского театра оперы и балета состоялась премьера постановки «Семь девушек». Известный и любимый многими фольклорный сюжет лёг в основу национального балета. Съёмочная группа БСТ побывала на репетиции и узнала, как постановка живёт после премьеры.

Оркестр настраивается, артисты разминаются. На сцену они уже выйдут под музыку композитора Галины Зигановой. А вот что играет в наушниках во время разминки. Расиль Сагитов, исполнитель роли егета. Его персонаж — один из ключевых в постановке.

Чуть в стороне разминается прима балетной труппы Валерия Исаева. Её героиню и героя Расиля Сагитова связывает любовная линия. «Семь девушек» — это национальный балет. И хореография стала воплощением аутентичности народа. Получился симбиоз академического и народного башкирского танца. Потому и музыка не так проста.

На репетициях за кулисами дэв улыбается и шутит вместе с егетами. Но уже через минуту артисты входят в образ. И вот на сцене эмоциональная и экспрессивная сцена битвы. Кажется, им всё даётся легко. Но зрители не знают, что обычно за кулисами они едва успевают перевести дух. Физическая нагрузка колоссальная. Премьера балета состоялась ещё в октябре. Но постановка, как живой организм, меняется до сих пор.