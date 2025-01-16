В Башкирии участники СВО и их семьи могут пройти бесплатное обучение

В Башкортостане участники СВО и члены их семей могут бесплатно переобучиться или повысить квалификацию через центр занятости. Для этого им выдаются персональные образовательные сертификаты номиналом до 50 тыс. рублей. Кто-то уже воспользовался возможностью получить дополнительное образование.

Вячеслав Зорин, ветеран СВО, решил пройти обучение в Уфимской автошколе. Обратившись в центр занятости, получил сертификат на 50 тысяч рублей и отучился по программе «Профессиональная подготовка водителей категории D». Теперь Вячеслав работает шофёром служебной машины в администрации Советского района Уфы.

После возвращения с передовой в 2023 году, Вячеслав Зорин работал на РЖД оператором компрессорных установок. Но вскоре уволился и решил, что не хочет сидеть без дела.

Ещё один боец из Татышлинского района обучился по программе «Военная психология и психологическое сопровождение боевых стрессовых расстройств». В 2022 году Венер Сафин в составе батальона имени Шаймуратова отправился в зону СВО.

Получив ранение, вернулся домой. С 2023 года ветеран спецоперации работает социальным координатором Татышлинского филиала фонда «Защитники Отечества».

Глава Башкортостана поручил продолжить реализацию всех принятых мер поддержки для участников СВО и членов их семей. 2025-й посвящен заботе о бойцах. В регионе уже действуют всевозможные льготы, число которых будет увеличиваться.