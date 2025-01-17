Известно, когда в Уфе заработает геронтологический центр «Именлек»

Готовность нового корпуса республиканского геронтологического центра «Именлек» составляет 98 процентов. По словам строителей, в апреле уже заселят людей. Объект построили благодаря нацпроекту «Демография» и федеральной программе «Старшее поколение».

Эти комнаты с большими панорамными окнами уже почти готовы к проживанию. Осталось лишь внести небольшие штрихи, а после можно обставить помещения мебелью. В них заселят тех, кто нуждается в постоянном уходе и заботе.

На сегодня основной объем строительно-монтажных работ в здании уже завершен. Ведется финишная отделка, параллельно осуществляется клининг. Готовность нового корпуса геронтологического центра достигла 98 процентов. По словам строителей, во время возведения здания возникали сложности. Но они справились.

Целых три этажа отдали под проживание. Это 50 мест. В новом корпусе площадью более 5 тысяч квадратных метров предусмотрели для пожилых все. Здесь медицинский блок, гимнастический зал, физиотерапевтический, процедурный, реабилитационный кабинеты. И даже галокамера.

Также на первом этаже есть бассейн. Это большая редкость для подобных учреждений. В нем будут проводить терапевтические занятия. Утонуть в бассейне невозможно. Максимальная глубина – примерно полтора метра. Чаща оснащена спуском к воде в виде лестницы с поручнями по бокам, а также специальным подъемником для колясочников.