Геопарк «Торатау» в 2024 году посетило более миллиона человек

Более миллиона человек посетили достопримечательности и локации геопарка «Торатау». Причем не только путешественники из Башкортостана, но и из разных уголков России, а также зарубежные гости. Люди могут познакомиться с национальной культурой, снять юрту на выходные и посетить самые разные точки, включая известные шиханы.

О каждом предмете в этой гостевой юрте Зухра Искандарова готова рассказывать подробно и увлекательно. Учитель истории в Урман-Бишкадакской средней школе много лет по совместительству трудится гидом геопарка «Торатау» и даёт дополнительные знания туристам о вооружении охотников, кольчуге, национальных костюмах крупнейшего рода «Юрматы».

Люди приезжают, они до конца не понимают, куда они приехали, и чтобы люди поняли, что это не просто гора, что это священное место, что здесь очень уникальная геология, очень уникальная история. Вот это всё взаимосвязано с историей Республики Башкортостан, с историей России. Зухра Искандарова, учитель истории Урман-Бишкадакской средней школы, гид геопарка «Торатау»

Ведь гора «Торатау» ранее была местом консолидации, на котором представители крупнейших башкирских родов проводили народные собрания. Гости из Учалинского района теперь тоже знают об этом. И намерены повторно приехать сюда уже летом.

Пообщавшись с экскурсоводом, мы выясняем, что, оказывается, это очень верный план. Раз летом мы сюда приедем, мы попросим разрешения подняться на гору, и только на горе мы загадаем желание. Гюзель Магасумова, посетитель геопарка /Учалинский район/

Тем более здесь есть где остановиться. Проникнуться атмосферой еще больше можно, переночевав в отапливаемой юрте с видом на шихан. Для туристов в них оборудовали спальные места, кухни, душевые комнаты с санузлом.

У подножия горы в трех километрах от визит-центра расположена колодно-бортевая пасека с башкирскими пчёлами – одними из самых зимостойких. Для путешественников летом предлагают различные услуги. К примеру, подышать свежим воздухом, исходящим от пчёл в апидомиках.

Положительно влияют на органы дыхания, легкие, бронхи, профилактика от ОРВИ и всяких заболеваний, связанных с лёгкими. У нас летом была очередь, очень популярно среди участников программы «Башкирское долголетие». Радик Хамидуллин, администратор колодно-бортевой пасеки

Много людей сюда приезжают со всей России и из разных стран мира. Территория геопарка активно осваивается местными предпринимателями. Резиденты, которых более шестидесяти, строят мини-отели, чтобы путешественники могли насладиться природой южного Башкортостана.

Её зовут Бийеген – в переводе «танцующая». Кроме конных прогулок с туристами её, как и других лошадей, работники хозяйства привлекают к патрулированию территории геопарка, чтобы следить за порядком и тем, чтобы никто не вредил окружающей среде.

В 2024-м территорию геопарка посетили более миллиона человек. За счет появления лестницы на шихане, открытия этнокомплекса туристический поток увеличился в два раза.

Мы стараемся развивать умный и экологичный, и научный туризм тоже. Наши геогиды проводят экскурсии и рассказывают о геологии, об истории, культуры данного места. Загир Хадимуллин, заместитель генерального директора центра науки и просвещения, экологии и туризма геопарка «Торатау»