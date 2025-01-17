Военного врача из Башкирии наградили знаком отличия

«Знахарь» окончил Башкирский государственный медицинский университет и медицинскую Академию при Президенте РФ, имеет степень кандидата медицинских наук. Вдохновением для него послужили его близкие. Ранее он более трёх лет руководил Благовещенской центральной районной больницей. Был депутатом и членом штаба Народного фронта Республики Башкортостан.

После присоединения Крыма к России в 2015 году он переехал работать в Крым. Там он занимал руководящие должности и работал хирургом до 2023 года. Затем «Знахарь» отправился в Херсонскую область как доброволец, где проводил операции и ухаживал за военными и мирными гражданами. Завоевав уважение местных жителей и сотрудников здравоохранения, его назначили главным хирургом Херсонской области. Врач не раз получал благодарственные письма от правительства региона и Федерального Минздрава.