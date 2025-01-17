«Мы — продолжатели победителей»: депутат из Ишимбая о новом звании города

В память о подвигах наших дедов и прадедов. В годы Великой Отечественной войны с полей сражений не вернулись три тысячи ишимбайцев — об этом важно помнить, признание Ишимбая городом трудовой доблести — дань памяти. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал депутат Ишимбайского горсовета, ветеран СВО Ринат Культуманов.

Ишимбай стал городом трудовой доблести. Указ о присвоении почетного звания подписал Владимир Путин. Ишимбай стал вторым после Уфы городом трудовой доблести в Башкортостане. В последние годы Ишимбай активно развивается, написал руководитель региона.

Благоустраиваются территории, экономика движется вперед. 63 города в России носят это почетное звание, оно присваивается за значительный вклад жителей в достижение Победы, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.