В Уфе простились с ветераном башкирского телевидения Марсэном Мухамадеевым

В Уфе простились с ветераном башкирского телевидения, членом Союза кинематографистов России Марсэном Мухамадеевым. Он ушел из жизни на 76-м году жизни, проработал на ТВ больше сорока лет.

На его счету большое количество художественных и документальных фильмов. В архиве телевидения хранится кинолента, снятая Мухамадеевым по следам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. «Забытую окраину» демонстрировали по Центральному телевидению.

Большой отклик у зрителей получили фильмы Мухамадеева «Альфия», «Жить по-корчагински», «От Итиля до Урала». Он стал одним из инициаторов создания и первым членом Башкирского отделения Союза кинематографистов России. Марсэн Багаутдинович внес существенный вклад в его развитие.

Марсэн Мухамадеев также был опытным фотохудожником. Со своей супругой, известным журналистом, они реализовывали различные культурные проекты.

Прощание с Марсэном Багаутдиновичем прошло в конференц-зале телеканала БСТ. Проводить его в последний путь собрались родные, друзья, коллеги, с которыми он работал в разные годы.