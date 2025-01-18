Жителям Уфы напомнили об акции «Елки в щепки»

Сегодня, 18 января, в Уфе стартовала ежегодная акция «Елки в щепки». В столице Башкирии она проводится с 2019 года.

Фото №1 - Жителям Уфы напомнили об акции «Елки в щепки»

Жители города могут сдать новогодние деревья на переработку. В этом году пришедшие сдать елки смогут получить мандарины и принять участие в развлекательных мероприятиях.

В городе установлены специальные контейнеры для сбора елей, пихт и сосен, которые будут работать в течение четырех дней: 18-19 и 25-26 января.

Специальные контейнеры, куда можно положить елки, пихты и сосны для дальнейшей переработки, установлены во всех районах города:

— ул. Магистральная, 2А;

— ул. Столярова, 2;

— ул. Мушникова, д. 11;

— ул. Гвардейская, 58/1;

— ул. Гагарина, 10/2;

— ул. М.Губайдуллина, 6, перед ТК «Аркада»;

— ул. Кольцевая, 50-61 (Колхозный рынок);

— сквер «4 сезона»;

— сквер «Цветок Курая» (на пересечении улиц Рижской и М.Лесозаводской);

— микрорайон «Сосны» (между домами Тальковая, 33 и Б. Валеевой, 5);

— автопарковка возле ТК «Башкирия» со стороны 50 лет СССР.

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